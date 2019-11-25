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Alkol şişede durduğu gibi durmadı

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Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bar içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan iki zanlının bir taraf olup, Ali Ceylan, Akın Ceyhan’ın da bir taraf olup kavga etmeleri sonucu Akın Ceyhan’ın sol kulak zarının yırtıldı

Alkol şişede durduğu gibi durmadı

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçları sonucu tutuklanan Niyazi Şerebetçioğlu ve Olga Tuornaovkaıa dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 24.11.2019 tarihinde, saat 01:45 sıralarında Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bar içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan iki zanlının bir taraf olup, Ali Ceylan, Akın Ceyhan’ın da bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Kardeşler, zanlıların çıkan tartışma sonucu vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri bir sırada Akın Ceyhan’ın sol kulak zarının yırtılmasına sebep olduklarını ifade etti.

Kardeşler, kavga esnasında Niyazi Şerebetçioğlu’nun 162 promil, Olga Tuornaovkaıa’nın 183 promil, Akın Ceyhan’ın 199 prormil altında olduğunu belirtti. Polis, Ali Ceyhan’ın ise nefes vermek istemediğini ancak alkollü olduğunu ifade etti. Olaydan sonra zanlıların gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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