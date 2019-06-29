 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
4 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
26 0
 
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
79 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
435 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
461 0
banner82

Alkol şişede durduğu gibi durmadı

banner27

Aşırı alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 20 yaşındaki genç, Güzelyurt Lefkoşa anayolunda yoldan çıkıp takla attı

banner315
Alkol şişede durduğu gibi durmadı
banner267

 

Murat ASLAN

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 177 promil alkollü içki tesiri altında Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yoldan çıkan Mehmet Bozaslan yönetimindeki araçla toprak sete çarparak takla attı.

Kaza önceki gece yarısı saat 00:30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi.

 İmparator Gece Kulübü önlerinde, 20 yaşındaki Mehmet Bozaslan yönetimindeki HP 044 plakalı salon aracıyla 177 promil alkollü içki tesiri altında Lefkoşa’ya seyrettiği sırada direksiyon hakimiyeti kaybedip yolun solundan dışarıya çıkıp tarla içerisinde toprak sete çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü Mehmet Bozaslan tutuklandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.