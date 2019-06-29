Alkol şişede durduğu gibi durmadı

Murat ASLAN
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 177 promil alkollü içki tesiri altında Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yoldan çıkan Mehmet Bozaslan yönetimindeki araçla toprak sete çarparak takla attı.
Kaza önceki gece yarısı saat 00:30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi.
İmparator Gece Kulübü önlerinde, 20 yaşındaki Mehmet Bozaslan yönetimindeki HP 044 plakalı salon aracıyla 177 promil alkollü içki tesiri altında Lefkoşa’ya seyrettiği sırada direksiyon hakimiyeti kaybedip yolun solundan dışarıya çıkıp tarla içerisinde toprak sete çarptıktan sonra takla attı.
Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü Mehmet Bozaslan tutuklandı.