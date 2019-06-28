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Alkol şişede durduğu gibi durmadı

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Alkol şişede durduğu gibi durmadı
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Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 177 promil alkollü içki tesiri altında Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yoldan çıkan Mehmet Bozaslan yönetimindeki araçla toprak sete çarparak takla attı.

Polisten verilen bilgiye göre gece yarısı saat 00:30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, İmparator Gece Kulübü önlerinde, 20 yaşındaki Mehmet Bozaslan yönetimindeki HP 044 plakalı salon aracıyla 177 promil alkollü içki tesiri altında Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyeti kaybedip yolun solundan dışarıya çıkıp tarla içerisinde toprak sete aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra bir takla atmıştır. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü Mehmet Bozaslan tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.

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