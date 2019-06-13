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Alkol şişede durduğu gibi durmadı

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Alkol şişede durduğu gibi durmadı
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Lefkoşa’da dün gece alkollü sürücü nedeniyle yaşanan zincirleme kaza korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa’da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde %190 mlg alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa da sakin 44 yaşındaki Ahmet Yağlı yönetimindeki FP 373 plakalı salon araç ile seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Alican Resturantın önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol kısmında önü güney istikametine bakar şekilde Lefkoşa’da sakin 52 yaşındaki Halil Karaçam sorumluluğunda park halinde bulunan EM 058 plakalı salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan EM 058 plakalı araç ise önünde yine yolun sol kısmında önü güney istikametine bakar şekilde Lefkoşa’da sakin 50 yaşındaki Mustafa Karaçam sorumluluğunda park halinde bulunan LT 517 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı.Kaza sonucu yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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