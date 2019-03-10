Alkol şişede durduğu gibi durmadı

Alkollü Ürdün'lü öğrenci park halindeki araçlara çarptı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Gönyeli kavşağında sabahın ilk saatlerinde alkollü sürücü nedeniyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 03.30 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi boyunca NP 052 plakalı salon aracı % 125 mlgr alkollü içki tesiri altında Lefkoşa-Güzelyurt anayoluna doğru kullanan 22 yaşındaki Ürdünlü öğrenci Samer Abdallah A. Quader AL RABAB yolun solunda bulunan Aliboy önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda Girne’de sakin 21 yaşındaki Emin YILDIRIM tarafından park edilen PV 021 plakalı salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileriye savrulan PV 021 plakalı araç ise önünde Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Sefa Can BÜTÜNER tarafından park edilen 07 SEF 02 plakalı salon aracın sol arka köşesine, sağ ön kısmı ile çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.