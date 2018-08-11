Alkol şişede durduğu gibi durmadı

Lefkoşa’da bugün günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün sebep olduğu kazada ikisi park halindeki üç araç hasar gördü

Lefkoşa’da alkollü şekilde araç kullanan araç sürücüsü yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Kaza, bugün saat 01.10 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde yönetimindeki HY 425 plakalı salon araç ile % 98 Mlg alkollü içki tesiri altında Doğu istikametine doğru seyreden Ulukışla’da sakin Mehmet Aktuğ seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Hangover isimli bar önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak kaldırım üzerinde önü Batı istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Hılda Simbisai NYATİ (K-29. sorumluluğundaki RC 819 plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı.

Çarpmanın etkisi ile geriye doğru hareket eden RC 819 plakalı araç gerisinde önü yine Batı istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Osman Şanverdi sorumluluğundaki JC 037 plakalı aracın sol ön kısmına aracının sağ arka kısmı ile çarptı.

Kazada yaralanma olmamıştır. Kaza sonucu RC 819 plakalı araçta 15000 TL, HY 425 plakalı araçta 7000 TL, JC 037 plakalı araçta ise 3000 TL tahmini hasar oldu.