Alıcıdan satıcıya ulaşıldı

Haspolat’a şüpheli görülen bir araçta uyuşturucu bulunması ile başlatılan soruşturmada toplam 10 gram uyuşturucu ele geçirildi, üç kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Haspolat’ta şüpheli görülen bir araçta uyuşturucu bulunması ile başlatılan soruşturma neticesinde meseleye bağlantılı zanlılar Bestami Güler, Oğuzhan Çilo ve Batuhan Hiçkorkmaz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Bestami Güler'in 28 Nisan tarihinde saat 11. 30 sıralarında, Haspolat’ta şüpheli görülen kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlı Gürler’in ifadesinin ardından uyuşturucu alması için Gürler’e aracı olan ve bir miktar uyuşturucu maddeyi de kendisi alan Batuhan Hiçkorkmaz’ı Göçmenköy’de tespit ettiklerini belirtti. Polis aynı gün Vadili köyünde uyuşturucu maddeyi temin eden Oğuzhan Çiloyu’da yakaladıklarını kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri ile yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Çilo’dan yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeleri şuan aranmakta olan bir kişi ile birlikte Güney Kıbrıs’tan 1000 TL karşılığında 8 gram Hintkeneviri ve 15 gram bonzai olarak getirttiği yönünde itirafta bulunduğunu belirten Ramiz, olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını belirtti. Polis zanlı Oğuzhan Çilo’nun verdiği gönüllü ifadesinde Güney’den 1000 TL’ye getirdiği bonzai’nin bir kısmını birçok kişiye satarak 1700 TL kazanç sağladığını da itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aranan bir şahsın daha olduğunu ifade ederek zanlıların soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.