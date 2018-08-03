Ali Savaş Altan’ın dosyası kabarık çıktı

Yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullanarak rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı için mahkemeye çıkarılamadı ama hakkında dört günlük tutukluluk kararı alındı

Evrim KAMALI

Ali Savaş Altan’ın bazı kişiler hakkındaki tutuklama emrini yerine getirmediği, evrak sahtelemek suçundan dört tanığa müdahale ettiği ortaya çıkarken, Erkut Hafız isimli bir şahıs ise Altan’a İngiltere’den araba getirdiğini itiraf etti

Yolsuzluk yaptığı, görevini kötüye kullanarak rüşvet aldığı gerekçesiyle önceki gün tutuklanan Dörtyol Polis Karakolu Amiri Başmüfettiş Ali Altan Savaş, hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı için dün mahkemeye çıkarılamadı. Tutuklama duruşması zanlı Altan’ın gıyabında yapıldı.

Mahkemeye dün çıkarılmak üzere önceki gün gözaltına alınan Altan,

geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne yatırıldı ve orada anjiyo oldu.

Altan'ın gıyabında alınan kararda ise mahkeme 4 gün tutukluluk kararı verdi. Altan tutukluluk süresini hastanede geçirecek.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan, Başmüfettiş olan zanlı Ali Savaş Altan’ın, 1 Ağustos’ta “Rüşvet almak” , “Resmi evrak sahteleme” ve “Resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Soyalan, Ali Savaş Altan’ın hücresinde fenalaştığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini ve Kronerservis’te müşahede altına alındığını söyledi.

Soyalan, doktorun Altan’la ilgili rapor hazırladığını, dün öğle saatlerinde anjiyoya alındığını ve bu nedenle tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılmasının sakıncalı olduğunu mahkemeye aktardı. Zanlı Ali Savaş Altan’ın en geç pazartesi gününe kadar müşahede altında olacağını belirten Soyalan, doktor raporunu da mahkemeye emare olarak sundu. Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan, 2016 ile 2018 yılları arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Adli Şube Amiri Ali Savaş Altan’la ilgili 2 Nisan 2018 tarihinde PGM tarafından alınan raporda, hakkındaki birçok iddiayla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ahmet Soyalan, Erkut Hafız isimli bir şahsın 2009 yılında hakkında “Evrak sahtelemek, tedavüle sürme”, “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından aranan şahıs ilan edildiğini ve Hafız’ın o dönemde İngiltere’de bulunduğunu belirtti. Polis, Erkut Hafız’ın aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutuklama emri alındığını ve 2009 ile 2018 yılları arasında aran şahıs ilan edildiğini söyledi.

Soyalan, Ali Savaş Altan ile Erkut Hafız’ın teması olduğunu ve KKTC'ye dönerse serbestçe giriş yapabileceğini sağlayacağı yönünde ellerinde belge olduğunu anlattı.

Ahmet Soyalan, Erkut Hafız’ın KKTC’ye giriş yaptığını ve Ali Savaş Altan’ın tutuklanma emrini yerine getirmediğini kaydetti. Soyalan, Erkut Hafız’ın hakkındaki suçlamalarla ilgili şikâyetçi olan şahsa 10 bin sterlin verdiğini söyledi. Polis, Hafız'ın Ali Savaş Altan’a da İngiltere’den araba getirdiğini itiraf ettiğini belirtti. İfade sonrasında Ali Savaş Altan'ın tutuklandığını ve arabanın emare alındığını kaydeden Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan, aranan şahıslar olduğuna vurgu yaparak, benzer şekilde kapatılan dosyalar olduğuna işaret etti. Soyalan, zanlı Ali Savaş Altan’ın yine bir şahsın dosyasında, “Evrak Sahtelemek” suçundan 4 tanığa müdahale edildiğini ileri sürdü. Soyalan, bu dosyadaki ifadelerin aksi yönünde sahte ifadelerle evrak sahtelenip, dosyanın savcılığa gönderildiğini anlattı.

Soyalan, “Dosyada ‘mesele yok’ olarak kapattığı ve adaletin seyrini değiştiği belirlendi. Bu iki dosya dışında başka meseleler de var. Sanık tutuklanmadan önce 4 tanığa müdahale etti” dedi. Tahkikatın devam ettiğini belirten Soyalan, Ali Savaş Altan’ın 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, aranan şahıslar olduğuna ve tahkikatın devam ettiğine bulgu yapıp, zanlı Ali Savaş Altan’ın 4 gün tutuklu kalmasına ve hastanede tedavisine devam edilmesine emir verdi.