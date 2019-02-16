banner255
Makyaj efsaneleri
Makyaj efsaneleri
6 0
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
13 0
 
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
189 0
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
236 1
14 0
Sessiz cennet Kıyıköy
Sessiz cennet Kıyıköy
20 0
39 0
banner82

Ali Kalyon Lefkoşalıları şok etti

banner27

Ali Kalyon Lefkoşalıları şok etti
banner215

Lefkoşa'da sakin 57 yaşındaki Ali Kalyon, bugün saat 14.00 sıralarında ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.