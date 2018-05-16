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Alevkayası'ndaki yangın kontrol altına alındı

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Alevkayası'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Değirmenlik-Alevkayası bölgesinde öğle saatlerinde başlayan yangın saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.
Arazinin konumu nedeniyle çevre emniyeti alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Üç ayrı patlamanın da olduğu bölgede hasar gören alanı belirleme çalışmaları da sürüyor.

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