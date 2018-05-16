Alevkayası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Değirmenlik-Alevkayası bölgesinde öğle saatlerinde başlayan yangın saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Arazinin konumu nedeniyle çevre emniyeti alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Üç ayrı patlamanın da olduğu bölgede hasar gören alanı belirleme çalışmaları da sürüyor.