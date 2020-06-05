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Alevkayası bölgesinde korkutan yangın

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Alevkayası bölgesinde korkutan yangın

Alevkayası’nda çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor. Yangın bölgesinde, patlamamış mühimmatların bulunduğu ifade ediliyor...

Alevkayası bölgesinde, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevkayası’nın alt kısmında çıkan yangına, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre yangının çıktığı bölgede çok sayıda patlamamış mühimmat bulunuyor. Bilindiği üzere bölge, askerin atış yaptığı alana oldukça yakın. Söz konusu muhimmatların patlamasından korkuluyor..

Öte yandan ekiplerin, alevlere karadan müdahale etmesinin zor olduğu ve havadan müdahale edilebilmesinin söz konusu olduğu iddia ediliyor. (Kaynak:Kıbrıs Postası)

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