Alev Uluğ kalbine yenildi

Kooperatif Merkez Bankası eski çalışanlarından olan Alev Uluğ hayatını kaybetti.

Alev Uluğ, İstanbul’da Doğan Hastanesi’nde geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 62 yaşında hayatını kaybetti. Uluğ’nun sağlık kontrollerinde yaptırdığı anjiyo neticesinde dört damarının da tıkalı olduğu ve By Pass ameliyatına alındığı bildirilirken başarılı geçen ameliyat sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği kaydedildi. Uluğ’nun cenazesi, yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek. Uluğ’nun Kooperatif Merkez Bankası emeklisi olduğu ve emekliliğinin ardından İstanbul’da yaşamaya başladığı belirtilirken, iki çocuk, üç de torun sahibiydi.