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Aldığı paraları kasaya değil cebine attı

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Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinde çalışan İbrahim Temir, müşterilerden tahsil ettiği 3.380 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Aldığı paraları kasaya değil cebine attı

Evrim KAMALI

Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinde çalışan 38 yaşındaki zanlı İbrahim Temir müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, 24.01.2020 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve işletmeciliğini Hasan Yontucu’nun yaptığı Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinin çalışanı olan zanlı İbrahim Temir’in müşterilerden tahsil etmiş olduğu 3.380 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak çalan belirtti.

Polis, 27.01.2020 tarihinde zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken makbuzlar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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