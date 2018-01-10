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Aldattı diye vurdum

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Lefkoşa’da kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Çağın Karadayı, mahkemede söz aldı ve “Beni aldattı, vurdum. Suçum ortada gereği yapılsın” dedi

Aldattı diye vurdum

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sokak ortasında kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak öldürmeye teşebbüs eden zanlı Çağın Karadayı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci 8 Ocak tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Yaman Market arkasında, Doğancı’da sakin zanlı Çağın Karadayı’nın kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı Semiye Şeytan’a yaklaşık 2 metre mesafeden öldürmek maksadı ile ateş ettiğini ve ağır bir şekilde yaraladığını söyledi. Polis müşteki Şeytan’ın sol kalça ve sol uyluk adalesinden vurularak ağır şekilde yaralandığını ve 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırılarak yapılan müdahale doğrultusunda cerrahi servisinde müşahede altına alındığını mahkemeye aktardı. Polis Müfettiş M.V. Feyyaz İneci’nin olay yerinden ayrıldıktan sonra tasarrufundaki tüfek ile polise giderek teslim olduğunu ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini tüfeğin balistik incelemesinin yapılacağını ve alınan gönüllü ifadenin teyit edileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “suçum ortada gereği yapılsın” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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