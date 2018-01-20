Aldatma kavgasında polisler darp edildi

Girne Kaza Mahkemesi önünde dün aldatma iddiasıyla başlayan aile kavgasında olaya müdahale etmeye çalışan polisler darp edildi. Olayın ardından 6 kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne Kaza Mahkemesi önünde dün sabah kavga eden altı kişi tutuklandı. Olaya müdahale eden polisi de darp eden zanlılar 66 yaşındaki Saadet Süheyla Olgunkan ve 73 yaşındaki Mustafa Kemal Olgunkan, Evelina Olgunkan, Okan Girenitlioğlu, Bülent Hulusi Oruç ve Melek Oruç öğleden sonra da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, “Kanunsuz topluluk oluşturma”, “Polis darp, görevinden men”, “Rahatsızlık verme ve uygunsuz hareket” suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme önünde çıkan kavganın sebebinin ise aldatma olduğu iddia edildi. Yaklaşık 3 ay önce oğullarını kanser hastalığından dolayı kaybeden Saadet Süheyla Olgunkan ve 73 yaşındaki Mustafa Kemal Olgunkan çifti, gelinleri Evelina Olgunkan’ın ölen oğullarının en yakın arkadaşıyla nişanlanması ve ondan hamile olması nedeniyle tartışma çıkardı.

Önce mahkeme avlusunda kavga eden zanlılar mahkeme dışına çıkarıldı ancak tartışma orada da devam etti. Ailelerin kavgası dışarıda devam edince, eski gelinlerinin nişanlısı Okan Girenitlioğlu ve Olgunkan çiftinin yakın arkadaşları Bülent Hulusi Oruç ve Melek Oruç da kavgaya karıştı. Eski gelininin oğlunu en yakın arkadaşı ile aldattığını iddia eden Saadet Süheyla Olgunkan, sinir krizi geçirdi. Saadet Süheyla Olgunkan, çevrede toplananlar tarafından sakinleştirilmeye çalıştığı esnada kavgaya eşi ve yanında bulunan kişiler de karıştı. Saadet Süheyla Olgunkan, “112” Acil Servis’in olay yerine gelmesi ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Girne Mahkemesi önünde büyüyen kavgaya Girne Adli Şube ve Adliye Polisleri müdahale etti. Olaya müdahale etmeye çalışan polis memurlarına hakaret ederek, elleri ile darp eden zanlılar ise Girne Ceza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun emri ile tutuklandı. Sabah saatlerinde tutuklanan zanlılar dün öğleden sonra teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı adli şube’de görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu zanlılar Evelina Olgunkan, Okan Girenitlioğlu, Bülent Hulusi Oruç, Melek Oruç, Saadet Süheyla Olgunkan ve Mustafa Kemal Olgunkan’ın “Kanunsuz topluluk”, “Polis darp görevinden men”, “Rahatsızlık ve uygunsuz hareket” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu, zanlıların sabah saat 09.30 sıralarında Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde aralarında önceden husumet bulunan iki gurubun kanunsuz topluluk oluşturduğunu söyledi.

Lambasuyucu, zanlıların birbirlerine çağırıp çağırdıklarını kendilerini ayırmak isteyen polis memuru A.A.’ya “Siz polisler şerefsizsiniz dört tane dosyamı kaybettiniz” diyerek elleri ile göğsünden ittiğini kaydetti.

Zanlıların mahkeme emri ile tutuklandığını kaydeden polis, yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ileride yargılanacakları davalarında hazır bulunmaları için yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.