Alayköy yolundaki kazada yaralı sayısı arttı

Alayköy –Türkeli yolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, ML 944 Z plakalı kiralık araç sürücüsünün tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaparak o sırada Alayköy istikametine seyreden askeri aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kazada, askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçtaki 3 kişi yararlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan olmadığı, yaralıların tedavisinin sürdüğü ve soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.