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Alayköy yolundaki kazada yaralı sayısı arttı

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Alayköy yolundaki kazada yaralı sayısı arttı
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 Alayköy –Türkeli yolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, ML 944 Z plakalı kiralık araç sürücüsünün tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaparak o sırada Alayköy istikametine seyreden askeri aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. 

Kazada, askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçtaki 3 kişi yararlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

Kazada ağır yaralanan olmadığı, yaralıların tedavisinin sürdüğü ve soruşturmanın da devam ettiği bildirildi. 

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