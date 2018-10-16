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Alayköy kavşağında korkutan kaza

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Alayköy kavşağında korkutan kaza
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Alayköy kavşağında bugün akşam şaatlerinde tır araç sürücüsünün dikkatsziliği sonucunda meydana gelene kaza yürekleri ağza getirirken, korkulan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde 31 yaşındaki Hüseyin TEK, yönetimindeki TLP 584 plakalı tır araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Alayköy çemberine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolu ayıran çelik bariyerelere çarpmasına müteakip tırın dorse kısmı yol içerisinde sol yan kısmı üzerine devrilmesiyle yaşandı. Kaza sonucu yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

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