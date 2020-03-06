Alaslan yine insan kaçaklığı suçundan yakalandı

Geçmişte birçok defa insan kaçakçılığı ve kaçakçılık yaptığı için tutuklanan Coşkun Alaslan, Güney’e geçmek isteyen dört Nijerya uyruklu kişiyi Haspolat’taki askeri yasak bölgeden kaçak geçirmek isterken suçüstü yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Güney Kıbrıs’a gitmek için gizli ittifak yapan zanlı Coşkun Alaslan’ın, zanlılar Yannick Janvier Tabue, Osamudiamen Jackson Eboıgbı, Ngwa Lionel Souhang ve Punga Onyx Nthıanga tutuklanarak dün mahkeme huzuruna getirildiler.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlılar Coşkun Alaslan’ın, zanlılar Yannick Janvier Tabue, Osamudiamen Jackson Eboıgbı, Ngwa Lionel Souhang ve Punga Onyx Nthıanga’nın 4 Mart 2020 tarihinde saat 18.40’da Haspolat köyü kavşağında toprak alan içerisinde Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a kanunsuz olarak götürmek için aralarında bir anlaşma yaparak, ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurduklarını belirtti. Polis, adı edilenlerin PGM özel ekip tarafından zanlı Coşkun Alaslan’ın kullanımındaki FJ 427 plakalı van aracın içerisinde tespit edilip, suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı Coşkun Alaslan’ın tasarrufunda bulunan 200 Euro nakit paraların emare alındığını belirtti. Polis, ayni gün zanlı Coşkun Alaslan’ın gönüllü ifade vererek, yaklaşık 15 gün önce Girne Kapısı’nda ismini bilmediği bir şahısla tanışıp, 50 Euro karşılığında konu zanlıları Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, yine ayni gün zanlı Osamudiamen Jackson Eboigbi’nin gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, KKTC’ye giriş yapmadan önce ülkesi Nijerya’da Güney Kıbrıs’a bir telefon hattıyla görüşüp, KKTC’ye Güney Kıbrıs’a iltica etmek için geldiğini, zanlı Alaslan’a 60 Euro verdiğini daha sonra 200 Euro daha vereceğini belirttiğini kaydetti. Polis, zanlı Alaslan KKTC’de vatandaşı olduğunu diğer zanlıların ise KKTC’de 60 günlük vize ile ikamet ettiklerini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti

.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yabancı uyruklu 4 zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına; zanlı Coşkun Alaslan’ın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 3 kefilin 10 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi