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Alagadi'de boğulan gençlerden birinin kimliği belirlendi

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Alagadi'de boğulan gençlerden birinin kimliği belirlendi

 Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin, 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren şahıslardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız olarak  karaya çıkarılan  şahsın, 22 yaşında Gözde Nur Binbir isimli şahıs olduğu tespit edildi. Diğer şahısla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

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