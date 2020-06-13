Alagadi-2 bölgesinde boğulma tehlikesi geçiren genç hayata tutunamadı

Girne’de önceki gün Alagadi-2 bölgesinde yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Cuma Karadeniz (E-33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Perşembe günü Alagadi-2 bölgesinde yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçirdiği için Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına bulunan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.