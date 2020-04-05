Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Gazimağusa’da Perşembe günü Bahriyeli Sokak üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları Mohammaed Kassab’ın yüzüne tasarruflarında bulunan cam parçasıyla vurup 4 ve 16 cm ebatlarında kesilmesine neden olan zanlılar Talal Sami Talal Qasem ve Taha Khaled Mohammed Karaja tutuklandı

Mağusa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Hal ve Harekette Bulunmak suçlarından methaldar olarak tutuklanan zanlılar Talal Sami TalalQasem ve Taha KhaledMohammedKaraja dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk 2 Nisan 2020 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Mağusa’da Bahriyeli Sokak üzerinde bulunan Özgür apartmanı önünde Mağusa’da sakin Taha KhaledMohammedKaraja ve Talal Sami TalalQasem aralarında alacak verecek meselesi olduğu gerekçesi ile tartıştığı Lefkoşa’da sakin MohammaedKassab’ın yüzünün sağ kısmına tasarruflarında bulunan cam parçası ile vurup adı edilenin yüzünün sağ kısmının 4 ve 16 cm ebatlarında kesilmesine neden olarak adı edileni yaraladığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlıların tutuklandığını ve aleyhlerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminat bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.