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Alacak verecek kavgasında iki kişi aranıyor

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Gönyeli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Can Deliceırmak ve beraberindeki Beyit İnancı ve Sinan Taşkın tutuklanırken, olaya karışan karşı taraftan iki kişi ise aranıyor

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Alacak verecek kavgasında iki kişi aranıyor
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Evrim KAMALI

Gönyeli’de çıkan silahlı kavgada yaralanan Can Deliceırmak ve beraberindeki Beyit İnancı ve Sinan Taşkın tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarılırken yaralayan kişiler henüz yakalanamadı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, 24.6.2019 tarihinde saat 20.00’de Barış Can Deliceırmak, Beyit İnancı ve Sinan Taşkın’ın bir taraf, aranan iki şahsın bir taraf alacak verecek nedeniyle sopalarla birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurduklarını anlattı. Polis, ayni gün üç zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, olay esnasında Barış Can Deliceırmak’ın aranan şahısların tasarrufundaki ateşli silahla sağ bacağından yaralandığını mahkemeye aktardı. Katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarından iki kişinin arandığını belirten polis, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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