Alacağına karşılık bilgisayarı çaldı

Girne’de bir kişinin evine giren Süleyman Bostancıoğlu ile Özhan Samsum, bin 500 TL değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı. Mahkemede söz alan zanlılardan Bostancıoğlu, “Alacağım vardı, o yüzden yaptım” dedi

Evrim KAMALI

Girne’de 31 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda alacakları olduğu gerekçesiyle bir şahsın evinden bilgisayar çalan Süleyman Bostancıoğlu ile Özhan Samsum gözaltına alındı. Zanlılar haklarında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar, bilgisayarını çaldıkları şahsın kendilerine borcu olduğunu ifade ederek, “Empati yaptık” dedi.

Duruşmada zanlılar hakkında iddiaları aktaran polis, 31 Aralık 2017 tarihinde sat 01.30 sıralarında iki zanlının Girne’de O.K. isimli erkek şahsın Bengisu Apartmanı’nda bulunan dairesine girdiklerini söyledi. Zanlıların balkonun kapısından eve girdiklerini kaydeden polis, yatak odasında bulunan bin 500 TL değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldıklarını ifade etti. Zanlıların aynı yerden çıkış yaptığını belirten polis, her iki zanlının da önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek bir gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onaylarken söz hakkı alan zanlı Bostancıoğlu, “Alacağım vardı, o yüzden yaptım” dedi. Zanlı Samsum ise, “O gün aradık defalarca telefona bakmadı. Ben sadece arkadaşımın yanında olmak istedim. Empati yaptık” ifadelerini kullandı.