banner107
banner69
40 0
39 0
 
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
42 0
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
51 0
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
36 0
Ronaldo'dan gövde gösterisi
Ronaldo'dan gövde gösterisi
32 0
79 0
banner108

Alacağına karşılık bilgisayarı çaldı

banner27

Girne’de bir kişinin evine giren Süleyman Bostancıoğlu ile Özhan Samsum, bin 500 TL değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı. Mahkemede söz alan zanlılardan Bostancıoğlu, “Alacağım vardı, o yüzden yaptım” dedi

banner109
Alacağına karşılık bilgisayarı çaldı
banner87

Evrim KAMALI

Girne’de 31 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda alacakları olduğu gerekçesiyle bir şahsın evinden bilgisayar çalan Süleyman Bostancıoğlu ile Özhan Samsum gözaltına alındı. Zanlılar haklarında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar, bilgisayarını çaldıkları şahsın kendilerine borcu olduğunu ifade ederek, “Empati yaptık” dedi.

Duruşmada zanlılar hakkında iddiaları aktaran polis, 31 Aralık 2017 tarihinde sat 01.30 sıralarında iki zanlının Girne’de O.K. isimli erkek şahsın Bengisu Apartmanı’nda bulunan dairesine girdiklerini söyledi. Zanlıların balkonun kapısından eve girdiklerini kaydeden polis, yatak odasında bulunan bin 500 TL değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldıklarını ifade etti. Zanlıların aynı yerden çıkış yaptığını belirten polis, her iki zanlının da önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek bir gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onaylarken söz hakkı alan zanlı Bostancıoğlu, “Alacağım vardı, o yüzden yaptım” dedi. Zanlı Samsum ise, “O gün aradık defalarca telefona bakmadı. Ben sadece arkadaşımın yanında olmak istedim. Empati yaptık” ifadelerini kullandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.