Akü hırsızlarına toplam 26 ay hapis

Mağusa Belediyesi’ne ait ambardan 70 adet akü çalıp satan Özay Takımcılar, 8 ay hapis, benzeri suçtan dolayı sabıkası bulunan Gökhan Takımcılar ise 18 ay hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Tuzla’da 2018 yılı Nisan- Mayıs ayları arasında Mağusa Belediye’sine ait ambardan 70 adet akü sirkat eden ve konu aküleri satan sanık Özay Takımcılar ile Gökhan Takımcılar hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Ambar açma”, “Sirkat”, “Mülke tecavüz” ve “Kasti hasar” davalarından yargılanan sanık Özay Takımcılar ile Gökhan Takımcılar, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundular. Heyet, sabıkası bulunmayan sanık Özay Takımcılar’ı 8 ay hapis cezasına mahkum ederken, benzeri suçtan dolayı sabıkası bulunan sanık Gökhan Takımcılar’ı ise 18 ay hapis cezasına mahkum etti.

AMBARDAN 70 ADET AKÜ ÇALMIŞLARDI…

Sanık Özay Takımcılar ile Gökhan Takımcılar, 9 Nisan 2018 ile 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mağusa Belediyesinin Tuzla’da bulunan ambarını çevreleyen telleri kesip kasti hasara uğrattıktan sonra ambar içerisine girerek 70 adet akü sirkat etmişlerdi. Akabinde sanıklar sirkat ettikleri aküleri Haspolat’ta bir hurdacıya 3 bin 200 TL’ye satmışlardı.

“MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN SUÇ TÜRLERİDİR…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Özay Takımcılar ile Gökhan Takımcılar’ı aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Hacımulla, sanıkların mahkum olduğu “Ambar açma” suçu için 7 yıla kadar, “Sirkat” suçu için 3 yıla kadar, “Mülke tecavüz” suçu için 2 yıla kadar ve “Kasti hasar” suçu için ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.Sanıkların mahkum olduğu özellikle “Ambar açma” suçunun, kişinin Anayasa tarafından korunan mülkiyet hakkını ihlal eden suç türleri arasında olduğuna dikkatleri çeken Hacımulla,mülkiyet hakkının etkin bir şekilde korunmasının kamu huzurunun ve güvenliğin korunması açısından elzem olduğunu vurguladı. Hacımulla, kişilerin huzur içinde yaşama duygusunu temelden sarsan bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu tür suçları işleyenlere ise mahkemelerin hoş görüyle bakmasının mümkün olmadığını açıkladı. Sanık Özay Takımcılar’ın benzeri bir sabıkasının olmadığını belirten Hacımulla, sanık Gökhan Takımcılar’ın ise 10 Mayıs 2017 tarihinde “Sirkat” suçundan dolayı 6 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ve tahliye olduktan kısa bir süre sonra ıslah olmayarak sistematik bir şekilde suç işlemeye devam ettiğini açıkladı. Hacımulla, sanıklara verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğunu belirterek, sanık Özay Takımcılar’ı 8 ay, sanık Gökhan Takımcılar’ı ise 18 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.