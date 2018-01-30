Akıncı talep etti, polis tutukladı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Afrika Gazetesi ve Meclis önündeki olaylarla ilgili polisin raporunu yeterli bulmadı ve olaylarda neden tutuklama yapılmadığı ile ilgili ek rapor istedi. Bu talebin üzerine polis dün beş kişiyi göz altına aldı

Polis, geçen pazartesi Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma çerçevesinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

“Ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar ve mülke tecavüz” suçlaması getirilen 46 yaşındaki isminin baş harfleri A.T., 40 yaşındaki isminin baş harfleri Ü.T., 53 yaşındaki isminin baş harfleri M.İ., 22 yaşındaki isminin baş harfleri A.D. ve 35 yaşındaki isminin baş harfleri B.A. dün tespit edilerek gözaltına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü ve başka gözaltıların da olabileceği öğrenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi ve Afrika Gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) sunduğu raporda bazı bilgilerin eksik olduğunu belirterek ek bir rapor sunulması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığı’nın dün Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yeni yazıda, Afrika Gazetesi’nin binasına tırmanıp, şiddet eylemi gerçekleştirilenlerin neden tutuklanmadığı ve olaylara karışan kişilerle ilgili hukuki sürecin hangi aşamada olduğu soruldu.

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına rağmen şiddete dönüşen olaylara müdahale edilmesinde yaşanan gecikmenin ayrıntılı izahı talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 22 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi ile Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nden istediği rapor, 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuştur.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’ne, raporda yer almayan bazı bilgileri içeren ek bir rapor sunulması talimatını vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, söz konusu olaylara karışan kişilerle ile ilgili hukuki sürecin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi istenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 29 Ocak tarihli yazıda, Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına rağmen şiddete dönüşen olaylara müdahale edilmesinde yaşanan gecikmenin ayrıntılı olarak izah edilmesi de talep edilmiştir.

Gazete binasının balkonuna tırmanıp şiddet eylemi gerçekleştirenlerle Cumhuriyet Meclisi çatısına çıkanların aynı kişiler olduğunun görüldüğü ifade edilen Cumhurbaşkanlığı yazısında, bu kişilerin ilk saldırının ardından gözaltına alınmamalarının nedeni de sorulmuştur.”



