Akım hırsızı yakalandı

Demirhan’da babasına ait evin kendi adına kayıtlı olan elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 126 bin 355TL değerinde elektrik akımını çalan ve yine işletmeciliğini yaptığı iş yerindeki elektrik sayacından toplam 7 bin 339 TL değerindeki elektrik akımını çalan Aşkın Aslan tutuklandı

Evrim KAMALI

Demirhan’da Aleksin Yeri isimli işyerine ve evine kaçak elektrik bağlatarak 133 bin TL tutarında akım hırsızlığı yapan zanlı Aşkın Aslan tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının Temmuz 2006 ile Haziran 2018 tarihleri arasında, Demirhan’da babasına ait ikametgahın kendi adına kayıtlı olan elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 126 bin 355TL değerinde elektrik akımını çaldığını, yine işletmeciliğini yaptığı iş yerinden elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 7 bin 339 TL değerindeki elektrik akımını çaldığını söyledi. Zanlının ev ve işyerinden toplamda 150 bin kilowat elektirik çaldığını kaydeden polis, zanlının elektrik sayacına giden kabloları sıyırıp, düzenek kurarak akım hırsızlığı gerekleştirdiğini ifade etti. Düzeneklerin emare alındığını belirten polis, zanlının ifadesinde söz konusu düzenekleri Türkiyeli bir şahsın kurduğunu itiraf ettiğini, söz konusu şahsın ise ülkede olmadığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, iki kefilen 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.