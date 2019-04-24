banner255
Gençlerin futbol tutkusu başka
Gençlerin futbol tutkusu başka
8 0
51 0
 
Okul önündeki durak meyhane mi?
Okul önündeki durak meyhane mi?
42 0
Seni hiç unutmadık
Seni hiç unutmadık
23 0
50 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
115 0
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
72 0
banner82

Akıl almaz kaza

banner27

Dereboyu Kermiya yolunda görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Refüjdeki bariyerlere çarpan araç, yoldan çıktı ve askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp devrildi. Kazada iki kız yaralandı

banner262
Akıl almaz kaza
banner267

Murat ASLAN

Lefkoşa’da meydana gelen ve görenleri şaşkına çeviren trafik kazasında iki genç kız yaralandı.
Kaza saat 13:30 sıralarında meydana geldi.

53 yaşındaki Ramadan Büyükel, Osman Örek Caddesi üzerinde yönetimindeki KR 859 plakalı araçla, Metehan çemberinden Dereboyu trafik ışıklarına doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde sola savrulan araç, yolun solundan çıkarak askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrildi.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Sena Büyükel ile 14 yaşındaki Sıla Uçar yaralandı.

Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.


 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.