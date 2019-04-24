Akıl almaz kaza

Dereboyu Kermiya yolunda görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Refüjdeki bariyerlere çarpan araç, yoldan çıktı ve askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp devrildi. Kazada iki kız yaralandı

Murat ASLAN Lefkoşa’da meydana gelen ve görenleri şaşkına çeviren trafik kazasında iki genç kız yaralandı.

Kaza saat 13:30 sıralarında meydana geldi. 53 yaşındaki Ramadan Büyükel, Osman Örek Caddesi üzerinde yönetimindeki KR 859 plakalı araçla, Metehan çemberinden Dereboyu trafik ışıklarına doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde sola savrulan araç, yolun solundan çıkarak askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Sena Büyükel ile 14 yaşındaki Sıla Uçar yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

