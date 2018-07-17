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Akdoğan Sağlık Ocağı çalışanları darp edildi

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Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli üç 112 Acil çalışanı, bölge sakini bir hasta yakını tarafından darp edildi

Akdoğan Sağlık Ocağı çalışanları darp edildi
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Ülkemizde şiddet olayları her geçen gün farklı yerlerde farklı şekillerde yaşanmaya devam ediyor.

Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli üç 112 Acil çalışanı, bölge sakini bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Darp edilen hemşirelerden Aysun Kasapoglu’nun boğazı sıkıldı kıyafetleri parçalandı.

112 acil görevlisi çalışanın boğazını sıkarak darp eden kişi ile ilgili polise şikayet yapılırken, sağlık çalışanlarının bağlı olduğu sendika olan Kamu-Sen konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Kamu Sen konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Dün akşam (önceki akşam) saat 22.30’da Akdoğan Sağlık Ocağında görevli bulunan üç 112 görevlisi arkadaşımıza ve üyelerimize görevleri esnasında darp gerçekleştirilmiştir. Bir üyemizin boğazı sıkılmış olup ciddi şekilde darp edilmiştir. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen) olarak öncelikle emekçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz ... Konunun takipçisi olup, arkadaşlarımıza bunu yapanların hesabını sorulması için gerekli girişimleri vakit kaybetmeden yapacağız...”

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Akdoğan Sağlık Ocağı çalışanının görevi başında darp edildiğini belirterek, bu saldırıyı kınadı.
Sağlık emekçilerinin hiçbir gerekçeyle hayatına kastedilemeyeceğini vurgulayan sendika, yazılı açıklamasında şunları belirtti:
“Akdoğan Sağlık Ocağı’nda dün gece (önceki gece) nöbetçi olan meslektaşlarımız çağrı aldı. Ambulansla olay yerine gidildi. Bir meslektaşımız, hayatını kurtarmaya gittikleri kişi tarafından boğazı sıkılarak, darp edildi. Hiçbir gerekçeyle kabul edemeyeceğimiz bu çirkin saldırıyı şiddetle kınarken, meslektaşımızın hakkının korunması için hukuki ve diğer konularda yanında olacağımızı ifade eder, meslektaşımıza geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimizi iletiriz

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