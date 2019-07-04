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Akdoğan bölgesinde büyük yangın

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Akdoğan bölgesinde büyük yangın
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Akdoğan Belediyesi'ne bağlı Yiğitler köyü atış alanında çıkan yangın büyüyüyerek Akdoğan'a doğru ilerliyor.

Rüzgarla birlikte hızla ilerleyen yangın için bölge halkı seferber oldu.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif'in sosyal medya üzerinden bölge halkına yaptığı .çağrı şöyle:

Değerli belde ve bölge halkım, Yiğitler atış alanı bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Akdoğan'a doğru büyüyerek devam ediyor. Bölge hayvancı ve çiftçilerini acilen iş araçları ile birlikte yardıma bekliyoruz...

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