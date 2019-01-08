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Akacan ve korumaları üç gün tutuklu

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Girne'de dün yaşanan kavga ile ilgili tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ve korumaları V.G ile O.Ö bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak haklarında üç gün tutukluluk kararı alındı

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Akacan ve korumaları üç gün tutuklu
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Girne'de dün yaşanan kavga ile ilgili tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ve korumaları V.G ile O.Ö bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Ciddi darp ve vahim zarar suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan her üç zanlı aleyhinde 3'er günlük tutukluluk kararı alındı.

Dün, Girne'de gündüz vakti restoran basarak önce restoran içinde ardından işletme önünde Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde dövüp Asımoğlu'nun ciddi şekilde yaralanmasına neden olan Bulut Akacan ve korumaları Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis, Zeki Asımoğlu'nun beyin kanaması geçirdiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Polis ayrıca, Zeki Asımoğlu'nun alt dişlerinin de kırıldığını ifade ederken olayın alacak-verecek meselesi kaynaklı yaşandığını açıkladı. 3 günlük tutukluluk süresince polisin olayla ilgili soruşturması devam edecek.

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