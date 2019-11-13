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Akacan ve korumaları 2 yıl hapse mahkum edildi

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Ocak ayında Girne’de iş insanı Bulut Akacan ve korumalarının karıştığı darp davası ile ilgili yargılanan sanıklar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun Özorcun yargılandıkları 6 davadan suçlu bulunarak 22şer yıl hapse mahkum edildi

Akacan ve korumaları 2 yıl hapse mahkum edildi

(Kamalı Haber)

Ocak ayında Girne’de iş insanı Bulut Akacan ve korumalarının karıştığı darp davası ile ilgili karar Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Sanıklar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun Özorcun yargılandıkları 6 davadan suçlu bulundu.  Bulut Akacan, zanlı Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun Özorcun 2’şer yıl hapse mahkûm edildi.

Oy birliği ile alınan kararı okuyan mahkeme başkanı Füsun Cemaller, olayın 7 Ocak tarihinde meydana geldiğini hatırlattı.

Olgular ve kamera hayıtlarının titizlikle incelendiğini ifade eden Cemaller, incelenen olgularda Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun'un sanık Bulut Akacan'ın talimatları ile hareket ettiğine bulgu yapıldığını söyledi.

Mahkeme başkanı,  Erhan Başay'ın sanıklar tarafından itilerek, çekilerek dışarıya atıldığına bulgu yaptı.

Mahkeme, müşteki Zeki Asımoğlu’nun aldığı yaraların 'ağır yara' olduğuna bulgu yaptı.

Cemaller, Erhan Başay’ı darp etmesi için Bulut Akacan’ın Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun'u azmettirdiğine bulgu yaptıklarını söyledi.

 Mahkeme başkanı, sanık Vasıf Kurbanov, Orçun Özorcun ve Bulut Akacan'ı işlediği tüm suçlardan suçlu buldu.

Başkan Cemaller, sanıkların Akacan’ın azmettirmesi ile ortak hareket edip, gurup oluşturarak, herkese açık bir yerde bu suçları işlediklerini söyledi.

Sanıkların olayda Erhan Başay’ı darp edip, Asımoğlu’nu vahim zarara uğrattıklarını kaydetti. Cemaller, Asımoğlu’nun maruz kaldığı vahim zararın ön görülebilir bir sonuç olduğunu belirtti.

Sanıklara ceza takdir ederken kamu yararı ve ıslah edici olmasının göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Başkan, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis öngördüğünü belirtti.

Cemaller, oy birliği ile sanıkları 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Mahkeme kararını açıklaması sonrasında zanlı yakınları fenalık geçirdi. İşadamı Bulut Akacan’ın annesi mahkemenin kararı açıklaması sonrasında fenalık geçirdi. Akacan’ın annesi mahkemeye çağrılan Ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri olası bir taşkınlığı önlemek adına mahkeme önünde güvenlik önlemi maksatlı hazır bulundu

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