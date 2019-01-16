Akacan serbest, korumaları cezaevinde

Girne’de meydana gelen darp olayında işadamı Bulut Akacan teminatla serbest bırakılırken, iki koruması cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen olayda Erhan Başar ile İzzet Asımoğulları’nın darp edilmesi ile ilgili tutuklu bulunan iş adamı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Hüseyin Soyel, zanlı Özorçun’un, Başay’ın boğazını sıktığını, yüzüne tokat attığını ve Kurbanov ile birlikte yerde sürüklediklerini ifade etti.

Zanlı Özorçun’un Başay’ı tuttuğunu, Akacan’ın ise darp ettiğini açıklayan polis, zanlı Kurbanov’un ise Asımoğlu’nun yüzüne 3-4 kez yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti. Soyel, Zeki Asımoğlu’nun Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini, tedavisinin ardından 4 gün önce taburcu edildiğini belirtti.

Soyel, Müştekiler ile zanlılar arasında çıkan kavganın kavga alacak verecek meselesinden dolayı olduğunu ve Erhan Başay'ın Akacan'ın ona 50 bin sterlin borcu olduğunu, bu parayı istediğini kavganın oradan çıktığını söyledi.

Polis memuru Soyel zanlı Vasıf Kurbanov’un benzeri 2 suçtan dolayı askıda davası olduğunu, ülkede yüksek lisans için bulunduğunu ve Akacan’ın yanında çalışma izni ile çalıştığını ancak çalışma izni süresinin dolduğunu söyledi. Soyel, zanlı Özorçun’un ise KKTC vatandaşı olduğunu, Akacan’ın yanında çalıştığını ve benzeri suçtan 2014 yılında yargılanıp sabıkası olduğunu belirtti. Polis, zanlı Akacan’ın ise KKTC vatandaşı yerleşik bir kişi olduğunu, her hangi bir sabıkasının bulunmadığını söyledi. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Soruşturma memuru daha sonra zanlıların avukatı Mustafa Asena tarafından sorgulandı.

Asena, olayın bir basit darp meselesi olduğunu söyledi. Asena, iddia edildiği gibi İzzet Asımoğlu’nda ciddi bir yaralanma olmadığını belirtti. Asena, Asımoğlu’nun beyin kanaması geçirmediğini, kısa sürede taburcu edildiğini, olayın abartıldığını öne sürdü. Asena, İzzet Asımoğlu ile ilgili doktor raporunun mahkemeye sunulmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, raporun sunulmasına olanak sağlamak amacı ile duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından Asımoğlu ile ilgili doktor raporunun hazır olmaması nedeni ile mahkemeye sunulamadı. Asena, Akacan’ın sağlık durumu ile ilgili bilgi vermesi için Dr. Gülgün Vaiz’i tanık olarak dinletti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Vaiz, kroner-arter (Kalp-damar) hastası olduğunu, ilaç tedavisi verdiklerini ancak anjiyo olmayı kabul etmediği için tedavisi ile ilgili nasıl bir seyir izleneceğinin belirlenmediğini ifade etti. Vaiz, Akacan’ın risk grubunda olduğunu, tedavisini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Vaiz’in tanık olarak dinlenmesinin ardından Savcı Atakara, zanlılar ile ilgili teminat talebini mahkemeye sundu.

Atakara, zanlılar Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un tutuklu yargılanmasını, zanlı Akacan’ın ise sağlık durumundan dolayı teminat şartları ile serbest bırakılmasını talep etti. Tutuklu yargıya itiraz eden Mustafa Asena, tanık kürsüsüne zanlılar Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’u çıkardı.

Vasıf Kurbanov, olayı günü yemek yemek için söz konusu restorana girdiğini, olayların aniden geliştiğini, amacının Erhan Başay’ı sakinleştirmek olduğunu öne sürdü. Zanlı, olaylar esnasında İzzet Asımoğlu’nun Akacan’ı darp ettiğini sandığı için hamle yaptığını söyleyerek, “Yaptığım şey güzel bir şey değil ancak oldu. Hata yaptım, bir daha yapmam” dedi. Zanlı Özorçun ise yemek yemek için olay yerine gittiklerini, amacının Başay’ı sakinleştirmek olduğunu, fiziki bir müdahalesinin olmadığını savundu. İki zanlının dinlenmesinin ardından mahkeme kefil tanıkların dinlenmesi için yeniden ara verdi. Öğleden sonraya arkan duruşmada zanlı Kurbanov için Akacan’ın eşi Sedef Altınbaş Akacan, annesi Şerife Akacan kefil olmak istediklerini belirterek, mahkemeye çıktı.

Kurbanov’a kefil olacak tanıkların dinlenmesinin ardından zanlı Özorçun’un kefil tanıkları dinlendi. Zanlı Özorçun için Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan ve kız kardeşi Demet Akacan kefil olmak istedi. Zanlı Bulut Akacan için ise Turgut Öder, Alkın Günbatı ve Hüseyin Çakmak kefil olmak istedi.

Mahkemede dinlenen kefillerin ardından Yargıç Meltem Dündar, kararını açıklamak üzere duruşmayı 18.00’a erteledi. Verilen 2 saatlik aranın ardından Dündar, teminat kararını açıkladı.

Dündar, zanlı Kurbanov için kefil olmak isteyenlerin onunla tek bağlantısının şirketlerinde çalışıyor olması olduğunu ifade etti. Yargıç, zanlı ile tanışıklıkları sadece iş bağlantılı olmasından dolayı söz konusu kefillerin zanlının üzerinde bir kontrol yetkisine sahip olmadığını belirtti. Bir zanlının teminata bağlanmasında kaçmasını önlemek, başka suçlar işlemesine veya davanın tanıklarına müdahale etmesine mani olmak gibi kıstasların esas alındığını kaydeden Dündar, söz konusu kefillerin zanlının üzerinde bunları engelleyecek bir yetkiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Dündar, zanlının 2018 yılı içerisinde iki ayrı vahim zarar suçundan askıda davası olmasını, zanlının ülkede tek bağının öğrencilik olmasını bir bütün olarak değerlendirince zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdiğini açıkladı.

Dündar, zanlı Özorçun’a kefil olacak şahısların da yine sadece iş bağlantılı olduklarını, zanlının üzerinde bir etkileri olmayacağını, ayrıca zanlının serbest kalması halinde tanıklara etki edebileceğini ve son olarak 2014 yılında benzeri bir sabıkasının olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Dündar, zanlı Akacan’ın ise sabıkası olmadığını, ona kefil olacak Günbatı ile Öder’in muteber kişiler olduğunu, zanlı ile tanışıklıklarının geçmişe ve arkadaşlığa dayandığını ifade etti. Dündar, ayrıca zanlının tedavisinin devamına olanak sağlamak amacı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verdiğini açıkladı. Dündar, zanlı Kurbanov ile Özorçun’un 20 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine, zanlı Akacan’ın ise 50 bin TL nakit teminat yatırması, üç kefilin 250’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.