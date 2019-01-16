Akacan özür diledi

Girne’de meydana gelen darp olayıyla ilgili dün mahkeme tarafından teminatla serbest bırakılan işadamı Bulut Akacan kamuoyundan özür diledi

Akacan, “Keşke böyle olmasaydı. Orada bulunmamam gerekiyordu. Şansızlık, kamuoyundan özür diliyorum. Ülkede bunca sorun varken gündemi değiştirdim” dedi.

Tutuklu olduğu süre zarfınca Zeki Asımoğlu'nun iyileşmesi için dua ettiğini anlatan Bulut Akacan, Asımoğlu'nun iyi olduğunu öğrendiğini ve buna çok mutlu olduğunu söyledi. Asımoğlu'nun olay yerinde rast gele durduğundan söz eden Akacan, “yanlışlıkla başına bir şey geldi” dedi.

Kavganın yaşandığı ortamda da bulunmaması gerektiğini yineleyen Akacan, arkadaşlarının çok zor şartlarda 20 gün ceza evinde kalacağını anlattı. Adaletin her ne karar verirse versin uymaları gerektiğini kaydeden Bulut Akacan “Adaletin kararına saygılıyım” dedi.

Tutukluluk süresi boyunca zor bir süreç geçirdiğini anlatan Akacan bu sürece isyan ettiğini kaydetti.