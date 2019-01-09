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"Akacan ile ilgili soruşturma ekibi görevde"

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"Akacan ile ilgili soruşturma ekibi görevde"
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Polis Genel Müdürlüğü, Bulut Akacan ve korumalarının karıştığı darp olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın halen Girne Polis Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğunu, soruşturma ekibinin değiştirilmediğini açıkladı.
Açıklamada, Bulut Akacan’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesine ve ardından da özel bir hastaneye gitmesiyle ilgili olarak Polis Genel Müdürü tarafından soruşturma başlatılmak üzere bir polis subayı görevlendirildiği de duyuruldu.
Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi:
“Bulut Akacan’ın özel hastaneye götürülmesi olayı Polis Genel Müdürünün bilgisine geldiği andan itibaren ilgili Bakanlık ile istişare edilerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevki sağlanmıştır. 
Bulut Akacan, halen polis gözetiminde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde müşahede altında tutulmaktadır. 
Bulut Akacan’ın özel hastaneye götürülmesi olayı ile ilgili soruşturma halen devam etmekte olup, gerek duyulması halinde sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
 

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