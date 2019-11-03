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Akacan için karar ne olacak?

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Akacan için karar ne olacak?
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Bulut Akacan ve Erhan Başay kavgasında yaralanan Zeki Asımoğlu’nun mahkemedeki ifadesinde 6 ay evden çıkamadığını ve hafıza kaybı yaşadığını söylemişti. Ancak Zeki Asımoğlu’nun olaydan 20 gün sonra Ukrayna’ya tatile gittiği belirtildi.

Zeki Asımoğlu’nun ayrıca Ukrayna dönüşü Güney Kıbrıs’a defalarca gidip geldiği giriş çıkış belgelerine yansıdı.

Akacan’la ilgili davada önce Zeki Asımoğlu’nun kafatasının çatladığı ve beyin kanaması geçirdiği belirtilmiş ancak bunun böyle olmadığı doktor raporlarına yansımıştı.

Mahkemenin Bulut Akacan’la ilgili kararını kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

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