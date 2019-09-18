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Akacan cezaevine gönderildi

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Akacan cezaevine gönderildi
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Girne'de başlatılan yasadışı sanal bet soruşturmasında tutuklananlar arasında bulunan işadamı Bulut Akacan cezaevine gönderildi.

Yasadışı sanal bet suçundan tutuklanan ve yaklaşık 2 haftadır tutuklu bulunan işinsanı Bulut Akacan, mahkeme tarafından 3 ayı geçmemek suretiyle cezaevine gönderildi.

Bugün çıkarıldığı mahkemece hükümsüz tutuklu yargılanmasına karar verilen Akacan ile birlikte aynı suçlamayla yargılanan iki kişi teminatla serbest kaldı.

Akacan’ın 2019’da ikinci suçu ile mahkemenin karşısına gelmesi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.

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