Akacan, anjiyoyu reddetti

Darp nedeniyle tutuklanan ancak göğüs ağrısı şikayetiyle hastanede tutulan işadamı Bulut Akacan, anjiyo yapılması önerisini reddetti. Akacan’ın 72 saat hastanede tutulacağı belirtildi

Sağlık Bakanlığı, tutuklu olan Bulut Akacan’ın medikal tedavisinin Lefkoşa Kardiyoloji Servisinde başladığını ve “Kardiyak Marker (Troponin) (kan tetkiki)” negatif oluncaya kadar 72 saat yatılı takibinin kardiyoloji servisinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, “72 saat sonra klinik ve laboratuvar sonuçlarına göre durumu yeniden değerlendirilecektir” dedi.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Bulut Akacan’ın sağlık durumu ve tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Bakanlık, önceki gün saat 13.00 civarında Girne Akçiçek Hastanesi’ne “göğüs ağrısı” şikayeti ile başvuran Bulut Akacan’a orada bulunan kardiyolog tarafından bir takım tetkikler önerildiğini, ancak kendisinin “özel bir hastanede doktorunun olduğunu” belirterek, yanında polis olmasına rağmen hastaneyi terk ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, daha sonra akşam saat 22.00 civarında “adli vaka olması sebebi ve bu tür hastaların devlet hastanesinde tedavi olması gerektiği” göz önüne alınarak, Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içerisinde Lefkoşa Kardiyoloji Servisinden bir ekibin, Bulut Akacan’ı özel hastanede ziyaret ederek muayene ettiğini ve burada yapılan tedavinin devlet hastanesinde de yapılabileceği belirterek, hastanın ambulansla doktor eşliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu kardiyoloji bölümüne alındığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında şunları aktardı:

“Hastanın kan tetkiklerinden birinin yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde toplanan devlet hastanemizin kardiyoloji ekibi hastaya anjiyo önermiştir. Ancak hastanın kendisi anjiyo yapılması önerisini reddetmiştir.

Hastanın medikal tedavisi serviste başlanmış olup, Kardiyak Marker ( Troponin) ( Kan tetkiki) negatif oluncaya kadar 72 saat yatılı takibi kardiyoloji servisinde yapılmasına karar verilmiştir.

72 saat sonra klinik ve laboratuvar sonuçlarına göre ise durumu yeniden değerlendirilecektir.”

Soruşturmaya özel polis subayı

Polis Müdürlüğü, Akacan’ın özel hastaneye gitmesiyle ilgili soruşturma başlatılmak üzere polis subayı görevlendirdi

Polis Genel Müdürlüğü, Bulut Akacan ve korumalarının karıştığı darp olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın halen Girne Polis Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğunu, soruşturma ekibinin değiştirilmediğini açıkladı.

Açıklamada, Bulut Akacan’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesine ve ardından da özel bir hastaneye gitmesiyle ilgili olarak Polis Genel Müdürü tarafından soruşturma başlatılmak üzere bir polis subayı görevlendirildiği de duyuruldu.

Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi:

“Bulut Akacan’ın özel hastaneye götürülmesi olayı Polis Genel Müdürünün bilgisine geldiği andan itibaren ilgili Bakanlık ile istişare edilerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevki sağlanmıştır.

Bulut Akacan, halen polis gözetiminde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde müşahede altında tutulmaktadır.

Bulut Akacan’ın özel hastaneye götürülmesi olayı ile ilgili soruşturma halen devam etmekte olup, gerek duyulması halinde sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Baybars’tan Akacan’ın sevkine soruşturma emri

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bulut Akacan’ın özel hastaneye sevki konusunda soruşturma başlatılması için adım atarak dün, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Polis Genel Müdürlüğü’ne, soruşturma başlatılmasını ve neticelerin ivedilikle bildirilmesini talep eden bir yazı gönderdi.

Bakan Baybars, 8 Ocak Salı günü “ciddi darp” ve “vahim zarar” iddiasıyla, korumları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ile birlikte hakkında 3 gün tutukluluk kararı verilen Bulut Akacan’ın özel hastaneye sevkedilmesi konusunda soruşturma başlatılmasını talep etti.

Bakan Baybars, soruşturmayı yürüten polis memurlarının, herhangi bir resmi karar olmadan rutin ve doğru uygulamaların dışına çıkmasının, olayın cezai ve idari açıdan soruşturulmasını ve görevi suistimal ile benzeri suçların olup olmadığının araştırılmasını istedi.