banner255
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
1 0
Sahalar bataklığa döndü
Sahalar bataklığa döndü
73 0
 
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
5 0
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
20 0
'Ezilenlerin' Yazarı Orhan Kemal ve Okunası 22 Kitabı
'Ezilenlerin' Yazarı Orhan Kemal ve Okunası 22 Kitabı
19 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
21 0
Göletlerin yüzü güldü
Göletlerin yüzü güldü
21 0
banner82

Akacan, Ağır Ceza’da yargılanacak

banner27

Girne’de Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp etmek suçundan yargılanan Bulut Akacan ve iki koruması ağır cezaya havale edildi

Akacan, Ağır Ceza’da yargılanacak
banner215

Evrim KAMALI

Girne’de, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Erhan Başay’ın yemek yediği restorana giderek kavga çıkaran ve Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp eden iş insanı Bulut Akacan ve iki koruması Orçun Özorçun ile Vasıf Kurbanov dün Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıktı.

Savunmanın talebi üzerine sanıkların davası evrak üzerinden ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, sanıkların davasının ağır cezada belirlenecek bir tarihte başlamasına emir verdi. Sanıklar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Vahim zarar” “Ciddi darp” suçlarından yargılanacak.

Girne’de 7 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Bulut Akacan, Orçun Özorçun ile Vasıf Kurbanov, Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun bulunduğu restorana gitmiş, Bulut Akacan ile Başay arasında tartışma başlamıştı. Çıkan kavgada Akacan ile Orçun Özorçun, Erhan Başay’ı darp ederken, Zeki Asımoğlu da Vasıf Kurbanov tarafından yumruklanmış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.