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Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi hakkında 2'şer gün tutukluluk

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Senmar Trading LTD. İsimli iş yerinde pos cihazı kullanarak sahte belge düzenleyip sahtekarlıkla toplam 214 Bin 230 TL temin edildiği tespit edildi

Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi hakkında 2'şer gün tutukluluk

Sahte evraklarla yurt dışındaki şahısların hesaplarından şirketlerine ait pos cihazını kullanarak yaklaşık 215 bin TL para çekilmesiyle ilgili olarak Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kardeşi Halil Sennaroğlu ve Ahmet Barış Sağlamer tutuklandı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne bugün SENMAR Trading Ltd Sekreteri, Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu, işletme sahibi Halil Sennaroğlu ve işletmeci Ahmet Barış Sağlamer hakkında 2’şer gün tutukluluk emri alındı.  

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“2018 ve 2019 yılları içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren Senmar Trading Ltd. isimli iş yerinde işletmeye tahsisli pos cihazları ile yurt dışında bulunan şahıslara ait kredi kartı bilgileri yetkisiz olarak kullanmak suretiyle, mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla, kart hamilleri tarafından söz konusu iş yerinden alış-veriş yapılmadığı halde, alış-veriş yapılmış gibi gösterilip, konu şahısların hesaplarından pos cihazı kullanarak 160 adet işleme ilişkin toplam 214.230,03 TL para çekilmek suretiyle sahte belge düzenlenip, sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında A.S.(E-35), H.S.(E-31) ve A.B.S.(E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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