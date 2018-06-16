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Ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadı

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Ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadı
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Bafra’daki bir otel inşaatında bu sabah meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan İsmail Kızıldemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı, 52 yaşındaki Kızıldemir’in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saat 09.00’da meydana gelen iş kazasında, Zafer İnşaat isimli şirket tarafından yapımı devam eden Concorde Otel’de, taşeron bir firmada çalışan İsmail Kızıldemir, konferans salonunun sahne balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4.20 metre yükseklikten parke zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Kızıldemir, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, oradan da önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmişti. 

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