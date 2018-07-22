banner107
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
13 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
35 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
87 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
44 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
331 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
69 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
64 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
81 0
banner82
banner147

Ağaçları sularken öldü

banner27

Ağaçları sularken öldü
banner137

Kalavaç’ta sakin 61 yaşındaki Mehmet Ali Çelik, kendisine ait arazi içindeki zeytin ağaçlarını suladığı esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 
Olay önceki gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.