Ağaçları sularken öldü

Kalavaç’ta sakin 61 yaşındaki Mehmet Ali Çelik, kendisine ait arazi içindeki zeytin ağaçlarını suladığı esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Olay önceki gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
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