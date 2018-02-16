Afrika’ya saldırı davasında karar 21 Şubat’ta

Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen saldırı ile ilgili görülen davada karar, 21 Şubat’ta açıklanacak

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada iddia makamı Başsavcılık adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve savunma avukatı Enver Öztürk mahkemeye dava ile ilgili hitaplarını yaptı. Savcı Şadi hitabında savunmanın iddia ettiği Gazete binasından gösterilen parmak dolayısı ile ayaklanma başladı iddiasının ispat edilemediğini belirtti. Savcı Ayşe Kaymak Şadi davasını ispat ettiğini olayların başlama anlarını dinletmiş olduğu tanıkların fotoğraf ve videolarda gösterdiğini söyledi.

Savunma Avukatı Öztürk ise hitabında dinletmiş olduğu tanıkların ve sunduğu emarelerin Parmak gösterdiler iddiasını doğruladığını, savcılığın tanığı Yusuf Alkım’ın emare yaptığı video içeriğinde topluluğa karşı köpekler dediğini söyleyerek bu karakterdekilerin parmak gösterecek kapasitede olduklarını gösterdiğini belirtti. Öztürk sanıkların sosyal durumları ile ilgili de hafifletici sebepleri aktardı.

Avukat Enver Öztürk hitabının sonunda dava süreci boyunca davayı titizlikle inceleyen mahkemeye sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler ve tehditler nedeni ile yargının tehdit edilmesini hoş karşılamadığını belirtti. Öztürk yargıcın polis güvenliği ile evine gidip gelmesinin kabul edilemeyeceğini ve hukukçu olarak bu durumun kendisini de üzdüğünü söyledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda yapılan hitapların ardından dava kararını açıklamak için davayı 21 Şubat tarihine erteledi.