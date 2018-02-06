Afrika saldırganlarına jet yargılama

Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen saldırılarla ilgili tutuklanan sanıklar, aleyhlerine getirilen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” davalarından yargılanmak üzere yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ve ofisin harabeye döndürüldüğü saldırı ile ilgili olarak tutuklanan ve davaları görüşülünceye değin tutuklu beklemelerine emir verilen sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Sanıklar aleyhindeki dava dosyası erken hazırlanması üzerine dün Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda gerçekleşen ilk tahkikat duruşmasında sanıkların Avukatlığını YDP milletvekili adayı avukat Enver Öztürk ve Recep S. Sağlam yaptı.

Mahkemeden söz alan avukat Enver Öztürk, davalardan sadece birinin ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğundan savcılık ile yaptıkları istişare ile dava dosyasına concent verilmesi konusunda anlaştıklarını ve davayı alt mahkeme huzurunda bitirecekleri beyanında bulundu. Savcı Ayşe Kaymak ise mahkemeye sunduğu concent evrakının ardından sanıkların alt mahkemede yargılanacağını ve aleyhlerine getirilen suçları kabul edeceklerini beyan etti.

Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek sanıkların aleyhlerine getirilen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” davalarından yargılanmak üzere 6 Şubat tarihinde oturum yapacak Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzuruna çıkarılmalarına emir verdi.



