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Affedildiler, az cezayla kurtuldular

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Lefkoşa’da Ahmet Eray Gündoğmuş’u feci şekilde darp edip elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet veren Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız, Gündoğmuş’un, sanıkları affetmesi nedeniyle iki ve üç ay hapis cezasıyla kurtuldu

Affedildiler, az cezayla kurtuldular

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir market önünde ilk kez görüp tanıştıkları basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u alkolün etkisi ile döverek vahim zarara uğratan zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız dün itham edildikleri tüm davaları kabul etti.

Sanıklar, 27 Eylül 2019 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Beren Market önünde sanıklar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız’ın ve Lefkoşa'da sakin Ahmet Eray Gündoğmuş’un yüzüne elleri ile yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratmıştı. Sanık İsa Ayyıldız ayrıca 22 Ağustos 2018 tarihinde Girne’de Polisi darp görevinden men, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından da itham edildi. Mahkemeye gelen Ahmet Eray Gündoğmuş, sanıkları affettiğini beyan etti. Davanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer,  sanıkları suçlu bulup mahkum ettiğini açıkladı.

Sağer, sanıkların işlediği vahim zarar suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sağer, özellikle sanık İsa Ayyıldız’ın askıda bir davası oluşunu aleyhine değerlendirdiğinin altını çizdi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanık İsa Ayyıldız’a iki ay, Fethi Çelik’e ise 75 gün hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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