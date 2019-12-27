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Adam kaçırdılar, zorla senet imzalattılar

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Daire satışından elde edilen komisyonluk ücretini kendileri almak isteyen 5 kişi, 2 adamı kaçırdı ve zorla senet imzalattı

Adam kaçırdılar, zorla senet imzalattılar

İskele’de bir sitede bulunan dairenin satışından elde edilecek olan 12 bin 195 Sterlin tutarındaki komisyonluk ücretinin Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek isteyen beş zanlı, Erfan Nourmohammadi ve  Milad Marivani'yi önce kaçırdı ardından darp edip zorla senet imzalattı.  

Yunus Nural, Jamshed Turaev, Misak Shahmohammadi, Devlet Barat Baydar ve Mohsen Vatanshenas adlı zanlılar şikayet üzerine tutuklandı.

Mahkeme zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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