Aceleci motosikletli kazaya neden oldu

Lefkoşa’da motosikletli sürücü, önündeki araçların durarak yol verdiği araca çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün öğleden sonra motosiklet sürücüsü dikkatsizliği sonucunda anayola giriş yapmakta olan araca çarpması sonucunda hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 14.45 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Mehmet Züheyr Akyol, yönetimindeki PB 590 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği ve önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları sağdan dikkatsizce geçtiği sırada, o esnada Önder Alışveriş Merkezi’ne ait park yerinden aracı ile çıkış yapıp kuzey istikametine doğru dönüşe geçen 31 yaşındaki Sinem Ersoy yönetimindeki ML 796 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazanın ardından olay yerine giden Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını bildirdi.