Aceleci motosikletli, bisikletliyi ezdi

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde öğleden sonra meydana gelen kazada araçları soldan dolaşan paketçi motosikletli, karşıya geçmeye çalışan bisikletliye çarpması sonucunda bisikletli Cuma Durmaz ağır yaralandı

Lefkoşa’da öğleden sonra Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki Açık Öğretim Fakültesi kavşağında motosikletli ile bisikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 25 yaşındaki Mohsın Saeed, yönetimindeki NU 573 plakalı motosiklet ile önündeki araçları solundan geçerek güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Açık Öğretim Fakültesi kavşağına geldiği zaman o esnada sağdan Meriç Sokak üzerinden karşıya Atatürk Caddesine geçmek için kullanımındaki bisiklet ile Bedrettin Demirel Caddesine giriş yapan 52 yaşındaki Cuma Durmaz çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Cuma Durmaz kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.