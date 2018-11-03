Aç kalınca hırsızlık yaptı

Girne’de bir markete müşteri olarak giden Nijeryalı Theophilus Subway, market içerisinden, 331 TL değerinde gıda ürünü çaldığı sırada iş yeri çalışanları tarafından suçüstü tespit edildi. Zanlı, mahkemede aç kaldığı için çaldığını söyledi

Evrim KAMALI

Girne’de müşteri olarak girdiği marketten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Nijeryalı zanlı Theophilus Subway’in (E-30), dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, Girne’de faaliyet gösteren Kar Market isimli iş yerine müşteri olarak giden Nijerya uyruklu 30 yaşındaki Theophilus Subway’in, market içerisinden, 331 TL değerinde gıda ürünü çaldığı sırada iş yeri çalışanları tarafından suçüstü tespit edildiğini söyledi. Zanlının polise teslim edildiğini, çantasına doldurduğu eşyaların markete iade edildiğini belirten polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının UKÜ’de yüksek lisans öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile serbest bırakırken söz alan zanlı, “Karnım çok açtı. Param yoktu, bu nedenle çaldım. Herkesten özür dilerim” dedi.