Abraş’ın ölüm nedeni kalp krizi

Dağyolu’nda önceki gün ikametgâhı içerisinde yaşamını yitiren İsmail Abraş’ın 51 yaşındaki yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği sonucu gelişen kalp krizi” olduğu belirlendi.
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