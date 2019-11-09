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Abraş’ın ölüm nedeni kalp krizi

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Abraş’ın ölüm nedeni kalp krizi
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Dağyolu’nda önceki gün ikametgâhı içerisinde yaşamını yitiren İsmail Abraş’ın 51 yaşındaki yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği sonucu gelişen kalp krizi” olduğu belirlendi.

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