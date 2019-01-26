99 gram uyuşturucuya 40 ay hapis

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen ve Ercan Havaalanı’nda 99 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Askhan Adeli, 40 ay hapis cezasına mahkum edildi

Evrim KAMALI

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen ve Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Askhan Adeli aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer'in oybirliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanığın ülkemize turist olarak geldiği ve ve tasarrufunda en ağır uyuşturucu türlerinden olan 99 gram metanfetamin türü uyuşturucu madde ithal etmesini aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç sanıkla birlikte ülkeye uyuşturucu getiren suç ortağı Jayed Eftekhari’nin suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ve yargılandığı mahkeme tarafından 30 ay hapis cezası aldığını ancak sanığın kabul etmeyerek duruşmaya gittiğini bu süre zarfında savcılığın sanığı suça bağlayıcı unsurları ispat ettiğini belirtti. Sanığın olayda suç ortağı Eftekhari’yi suça teşvik eden kişi olduğunun da görüldüğünü bu bağlamda sanığa ceza takdir ederken bu unsurunda ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alındığının altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay aktarmış olduğu olgular ışığında sanığı oy birliği ile 40 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.